Découvrez le tout dernier Permacube v4 de cette année 2019!

Encore plus performant et avec un look ravageur, le Permacube v4 a subi quelques améliorations sur le meuble et le système. Un effet Venturi, une sortie avec vanne pour remplir son arrosoir facilement et d’autres petites améliorations viennent s’ajouter au kit le plus réputé et le plus efficace de France. Il vous est livré avec 3 tours Origamyk.

Le Permacube est réalisé par des artisans français avec des matériaux français de qualité, organiques et recyclables.

Cet ensemble est vendu avec les accessoires nécessaires à son fonctionnement, le kit est livré prêt à l’emploi, vous n’aurez qu’à ajouter de l’eau, brancher le système et y ajouter des poissons. L’installation prend moins de 15 minutes.

Contenu de la livraison du Permacube v4 :

Le meuble en Sapelli en kit avec livret de montage et guide de prise en main et mise en service

L’ aquarium en verre 250 litres (100*50*50cm)

Les 3 tours Origamyk, leurs attaches et géotextile ainsi que les godets percés Origamyk

Plaques de semis en laine de roche horticole

La pompe filtre externe avec lampe UV et système filtration 4 phases 2000 L/h

Un kit de bactéries nitrifiantes pour cycler votre système

Un kit de test de l’eau

Une pompe à air 190L/h avec pierres poreuses et durites

Les graviers d’aquarium pour la déco

Le délai d’expédition est d’environ 2 à 3 semaines.